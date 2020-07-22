En Az Boluspor Değiştirdi

Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu'na ait istatistiki bilgiler yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu istatistiklerinde galibiyet sayıları, en çok süre alan oyuncu, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer alıyor. TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu istatistiklerine göre ligde bu sezon toplam bin 947 kez oyuncu değişikliği yapıldı. Ligde en fazla oyuncu değişikliğini 114 oyuncu girişiyle Akhisarspor, en az değişikliği ise 99 oyuncu değişimiyle Boluspor gerçekleştirdi.

TAKIMLAR VE DEĞİŞİKLİK SAYILARI

Sezonda, Akhisarspor114, Hatayspor 113, İstanbulspor 112, Bursaspor ve Giresunspor 111, Erzurumspor, Altınordu, Menemenspor, Balıkesirspor, Fatih Karagümrük 110; Adana Demirspor 109, Keçiörengücü 108, Altay ve Eskişehirspor 106, Ümraniyespor 105, Adanaspor 103, Osmanlıspor 100, Boluspor 99 oyuncu değiştirdi.