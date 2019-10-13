En Büyük Balığı Yakalamak İçin Yarıştılar

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, katılımcılar "en büyük balığı" tutmak için olta attı. Gölköy Sulama Barajı'nda gerçekleştirilen yarışmada, çeşitli illerden 25 takımdan 100 katılımcı mücadele etti. Yarışmada katılımcılar, gölden yakaladıkları balıkları boy ve ağırlıklarını ölçtükten sonra yeniden suya bıraktı. Yarışma, dereceye girenlere düzenlenen törenle ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

"Ciddi balık popülasyonu var"

ASOF Başkanı Serkan İnanç, yaptığı açıklamada, bölgede ciddi balık popülasyonunun olduğunu belirterek, bunun da ilgili kurumların ve kendilerinin özverili çalışmalarının etkisi olduğunu söyledi. İnanç, yakalanan balıkların zarar görmeden ölçümü ve tartımının yapılmasının ardından suya bırakıldığını ifade ederek, "Buradaki balıklar bizim için çok değerli. Takım, yakaladığı balığı öldürürse diskalifiye oluyor." dedi.