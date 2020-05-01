"En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek"

Haber: N.Halid Altundal

Başkent ekibinin 20 yaşındaki sol beki Ali Eren, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) futbola etkisi, kariyer planlaması ve Osmanlıspor'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde çalışmalarına bireysel olarak devam ettiğini belirten Ali Eren, "Tabii ki antrenmansız kalmıyoruz. Hocalarımızın verdiği program dahilinde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımı bireysel olarak gerek evde gerekse kulüpte yapıyorum. Koşu antrenmanı için kulübe gidiyorum, kuvvet antrenmanlarını ise evimde gerekleştirebiliyorum. Kulüpten gerekli malzemeleri alıyorum veya ulaşabiliyorsam başka yerlerden temin ediyorum. Açıkçası çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, performanslarının olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Bireysel yaptığın antrenman, kulüpte yaptığın antrenman kadar etkili olamayabiliyor. Bireysel yaptığın çalışmalarda moral ve motivasyon her gün aynı seviyede olamayabiliyor. Kulüpteyken bu durumda arkadaşların yanında oluyor. Onların desteğiyle beraber moralin, motivasyonun yükseliyor. Antrenmana daha fazla konsantre olabiliyorsun. Bireysel çalışırken bu çok mümkün olmuyor. O yüzden performansımız etkileniyor." değerlendirmesini yaptı. Koronavirüs nedeniyle liglerin ara verildiğini hatırlatan Ali Eren, "En az 15 günlük hazırlık dönemi geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu 15 gün içerisinde 2-3 hazırlık maçı yapmamız lazım ki eski maç performansımıza kavuşabilelim. Bu da bizim için çok önemli." diye konuştu.