“En büyük hedefim Trabzonspor’u çalıştırmak”

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor Teknik Direktör Osman Özköylü, “Her teknik direktör bir takıma gittiğinde kendi oyun felsefesini takımına yansıtmaya çalışır. Boluspor’da da bizim oyun felsefemizin takıma yansıması için bir süreç gerektiriyordu. Son haftalarda takımımız bize reaksiyon gösterdi. Bu da son haftalarda aldığımız puanlarla net bir şekilde görüldü. Fakat oyun anlayışımızın hala tam anlamıyla oturduğunu söyleyemeyiz. Hala zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

‘Donkişotluk yapmaktan vazgeçtim’

“Gerçekleri konuştuğunuz zaman hep suçlu oluyorsunuz ve bundan zarar gören de siz oluyorsunuz. Şimdiye kadar hep doğruları söylemeye çalıştık ama hep suçlu biz olduk, bunun zararını da biz gördük. Şu ana kadar daha fazla şampiyonluk yaşamama ihtimalim varken çok fazla sorun yaşadım. Artık işimizi yapacağız. Bu kadar yanlışı ben tek başıma düzeltemem, artık Donkişotluk yapmaktan vazgeçtim. Bundan sonra tüm konsantrasyonum işime.

“Birgün Görevi Bize Devredelerse…’

“Trabzonspor gibi camiada oynayıp orada çalışmak bizim en önemli hedeflerden birisi. Benim kendi adıma en büyük hedefim Trabzonspor’da çalışmak. Tabii ki bunu zaman gösterecek. İnşallah bir gün o kulübün başında Trabzon’da maça çıkmayı Allah bana nasip eder. En büyük duam bu.Tabii ki bu işler nasip kısmet. Her zaman bizim jenerasyondan olanların Trabzonspor’a hizmet etmesi bize gurur vermiştir. Şu anda Ünal Ağabey görevde ve başarısıyla bizi gururlandırıyor. Bir gün onlar görevi bizi devrederse ve bizi layık görürse en büyük temennimiz Trabzonspor’da çalışmaktır.”