En Büyük Kış Sporu Etkinliği Bolu’da

Haber: N.Halid Altundal

8 Şubat Cumartesi günü binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu,Türkiye’nin en iyi kar kalitesine sahip kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak.Kartalkaya ile birlikte aynı anda, Uludağ Erciyes ve Palandöken’de de gerçekleştirilecek benzersiz etkinlikte katılımcılar hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkaracak.Audi’nin sponsorluğunu üstlendiği ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek RedBullHomerun’a katılmak isteyen herkes redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek. Etkinlikte,amatör ve profesyonel sporcular, heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak.RedBullHomerun, kayıtların açıldığı ilk haftada Bolu’dan 100’den fazla ekstrem spor ve adrenalin tutkunundan başvuru aldı. Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı RedBullHomerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor. Kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresini ziyaret edebilir.

RedBullHomerunnedir?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 seneden fazladır yapılan RedBullHomerun, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard’larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları RedBullHomerun’da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek RedBullHomerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye’de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.