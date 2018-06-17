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17 Haziran 2018 Pazar
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    • En büyük pay Boluspor’a

    Türk sporunun en büyük sponsoru olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2017-2018 sezonunda isim hakkı bedeli olarak Boluspor’a 2 Milyon 731 Bin TL ödeme yaptı.

    17 Haziran 2018 Pazar 13:12
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    En büyük pay Boluspor’a

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye’nin tartışmasız en büyük sponsoru olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sadece Süper Lig ekiplerine destek vermekle kalmıyor. Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig ekiplerinin de en büyük destekçisi olarak bu alanda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Dünya da örneği görülmemiş bir yardım ve destek politikası izleyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2011-2012 sezonundan bu tarafa isim hakkı ödemeleri adı altında 1.Lig kulüplerine 301 Milyon 560 Bin TL, 2. Lig kulüplerine 348 Milyon 283 TL Bin TL, 3. Lig kulüplerine ise 287 Milyon 37 Bin TL kaynak sağlamıştır.

    Sadece 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine 158 Milyon 526 Bin TL iddaa isim hakkı ödemeleri adı altında destek sağlamıştır.

    Spor Toto 1.Lig 2017-2018 Sezonu İsim Hakkı Ödemeleri:

    1. Adana Demir  2 Milyon 230 Bin

    2. Adanaspor  2 Milyon 306 Bin

    3. Altınordu   2 Milyon 301 Bin

    4. Balıkesirspor  2 Milyon 230 Bin

    5. Boluspor   2 Milyon 731 Bin

    6. BYŞ.BLD. Erzurum 2 Milyon 542 Bin

    7. Denizlispor  2 Milyon 100 Bin

    8. Elazığspor  2 Milyon 183 Bin

    9. Eskişehirspor      2 Milyon 129 Bin

    10. Gaziantepspor  1 Milyon 758 Bin

    11. Gazişehir G.Antep2 Milyon 460 Bin

    12. Giresunspor          2 Milyon 572 Bin

    13. İstanbulspor  2 Milyon 448 Bin

    14. Manisaspor   2 Milyon 82 Bin

    15. Ankaragücü          2 Milyon 277 Bin

    16. Rizespor  2 Milyon 413 Bin

    17. Samsunspor         2 Milyon 29 Bin

    18. Ümraniyespor 2 Milyon 301 Bin

    “KULÜPLER SPONSOR BULMAKTA ZORLANIYOR”

    Türk futbolunu daha da ileri taşıyabilme konusunda her zaman taşın altına elini koyacaklarını, fakat özel sektöründe kanalize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu: “Bütün spor paydaşlar süratle organize olup özel sektör kaynaklarını spora çekmelidir. Halkımızın futbola bakış açısı her kesim tarafından bilinmektedir. Millet olarak futbolu coşkuyla ve büyük bir heyecanla yaşıyoruz. Manevi olarak kulüplere aşırı bağlılığımız da herhangi bir şüphe yok. Fakat maddi konularda kulüplerimiz 4 büyükler dışında kalan Anadolu kulüpleri diye tabir ettiğimiz kulüpler sponsor bulmakta ve maddi gelir elde etmekte zorlanıyor. Bu kulüplerimizin taraftar ve kombine gelirleri yok denecek kadar az. Bizde bu durumda Spor Toto Teşkilatı olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Çünkü alt liglerde kalitenin yükselmesi demek doğrudan Süper Ligin ve akabinde de Türk futbolunun yükselmesi demektir. Artık futbolda Dünya çapında oyuncularımız olsun istiyoruz. Kulüp bazında ve milli takım seviyesinde başarı istiyoruz. Herkesçe söylenen bir slogan var ve bende gerçekten bu sloganı doğru buluyorum. ‘Futbol her zaman futbol değildir’ Milli takımın bir galibiyeti sonrası ülkede gündem değişip huzur geliyorsa bunu futbola borçluyuz. Futbol günümüzün en etkili sosyal faaliyetleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla futbolun kıymetini hepimizin bilmesi gerektiğine inanıyorum ve ülkemiz futboluna vermiş olduğumuz dünya da örneği yok denecek kadar az olan bu destekten dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Sporunun, Büyük, Sponsoru, Olan

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