

Son iki haftada 9 gol yiyerek büyük üzüntü yaşayan kırmızı beyazlılar 16 haftada yediği 26 golle lig sonuncusu Mersin İdman Yurdu’nun (37 gol) arkasında en çok gol yiyen 2. takım oldu. Küme düşme potasında yer alan Samsunspor 23 gol kalesinde görürken Manisapor 25 gol yiyerek Boluspor’dan sonra 3. Takım oldu.



En kötü 2. Sezonu



Gol yeme istatistiğinde en kötü 2. Sezonunu geçiren Boluspor, geçen sezon 16 hafta sonunda 27 gol yemişti. TFF 1. Lig’e çıktığı ilk sene (2007-08) 26 gol yiyerek 16. Hafta sonunda 10. Sırada yer alan kırmızı beyazlılar sezon sonunda Eskişehirspor ile final oynamayı başarmıştı.

