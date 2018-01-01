Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında forma giyen 407 futbolcudan 97'si yabancı uyruklu oyuncu oldu. İlk devrede 407 futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Altınordu ve Gaziantepspor dışındaki takımlar 97 yabancı uyruklu oyuncuya şans verdi.

Boluspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'in 8'er, Adana Demirspor, Adanaspor, GrandmedicalManisaspor ile MKE Ankaragücü'nün 7'şer, Akın Çorap Giresunspor, BalıkesirsporBaltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Samsunspor'un 6'şar, Elazığspor ile Ümraniyespor'un 5'er, Eskişehirspor ile İstanbulspor'un 4'er yabancı futbolcu oynattığı ligde Denizlispor'da bu sayı 3'te kaldı.

36 farklı ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ligde, Brezilyalı 16 futbolcu yer aldı. Brezilya'yı 7'şer futbolcu ile Nijerya ve Senegal takip etti

Goller

Yabancı futbolcular, ilk yarıda 147 gole imza atarken, Çaykur Rizesporlu BraianSamudio ile BalıkesirsporBaltok'tanMahatmaOtoo 9'ar gol kaydetti.

Eskişehirsporlu ChicoOfoedu 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Hamza Younes, Çaykur Rizespor'dan LeonardKweuke, Boluspor'danRydellPoepon ve Adana Demirspor'dan Robert NdipTambe ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

En fazla süre alanlar

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde en fazla süre alan yabancı futbolcular şunlar: