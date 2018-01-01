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01 Ocak 2018 Pazartesi
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    • En çok süre alan Poepon

    TFF 1.Ligin ilk yarısında Boluspor takımı maçlarda 8 yabancı futbolcu oynattı. Boluspor’un en çok süre alan ve gol atan yabancı futbolcusu RydellPoepon oldu.

    01 Ocak 2018 Pazartesi 13:09
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    En çok süre alan Poepon
      

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında forma giyen 407 futbolcudan 97'si yabancı uyruklu oyuncu oldu. İlk devrede 407 futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Altınordu ve Gaziantepspor dışındaki takımlar 97 yabancı uyruklu oyuncuya şans verdi.

    Boluspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'in 8'er, Adana Demirspor, Adanaspor, GrandmedicalManisaspor ile MKE Ankaragücü'nün 7'şer, Akın Çorap Giresunspor, BalıkesirsporBaltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Samsunspor'un 6'şar, Elazığspor ile Ümraniyespor'un 5'er, Eskişehirspor ile İstanbulspor'un 4'er yabancı futbolcu oynattığı ligde Denizlispor'da bu sayı 3'te kaldı.

    36 farklı ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ligde, Brezilyalı 16 futbolcu yer aldı. Brezilya'yı 7'şer futbolcu ile Nijerya ve Senegal takip etti

    Goller

    Yabancı futbolcular, ilk yarıda 147 gole imza atarken, Çaykur Rizesporlu BraianSamudio ile BalıkesirsporBaltok'tanMahatmaOtoo 9'ar gol kaydetti.

    Eskişehirsporlu ChicoOfoedu 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Hamza Younes, Çaykur Rizespor'dan LeonardKweuke, Boluspor'danRydellPoepon ve Adana Demirspor'dan Robert NdipTambe ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

    En fazla süre alanlar

    TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde en fazla süre alan yabancı futbolcular şunlar: 

    Oyuncu

    Takım

    Maç

    Süre

    Gol

    Sarı kart

    Kırmızı kart

    RydellPoepon

    Boluspor

    17

    1530

    7

    3

    0

    Adam Stachowiak

    Gazişehir Gaziantep

    17

    1530

    0

    0

    0

    ElmarBjarnason

    Elazığspor

    17

    1521

    0

    3

    0

    Dodo

    Akın Çorap Giresunspor

    17

    1505

    0

    1

    0

    AndreasVasilogiannis

    Ümraniyespor

    17

    1461

    2

    3

    0

    TomislavGlumac

    BalıkesirsporBaltok

    16

    1440

    0

    4

    0

    MarwaneSaadane

    Çaykur Rizespor

    16

    1431

    1

    4

    1

    ChukwumaAkabueze

    Boluspor

    17

    1430

    1

    3

    0

    PanosDimitriadis

    Akın Çorap Giresunspor

    16

    1427

    2

    4

    0

    Tom

    Elazığspor

    16

    1422

    6

    2

    0

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, Ilk, Yarısında, Boluspor

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