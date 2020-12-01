En çok top kaybı Burak Kapacak’tan

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un parlayan yıldızları arasında yer alan Burak Kapacak, son haftalardaki performans düşüklüğüyle dikkat çekmeye başladı. Dün oynanan ve 3-1 kaybedilen Altay maçında da etkisiz olan 21 yaşındaki futbolcu, taraftarlarının eleştirilerine maruz kaldı. Sezona iyi başlayan ve takıma 4 gol, 3 de asistlik katkı sağlayan Burak Kapacak, ligde çıkılan son 4 karşılaşmada ilk 11’de başlasa da 90 dakikayı tamamlayamadı. Boluspor ve Ankaraspor maçlarının 60. dakikalarında oyundan alınan genç futbolcu, Adanaspor mücadelesinde de 83. dakikada yedek kulübesine çekilmişti. Burak Kapacak, son oynanan Altay karşılaşmasında da 72 dakikada sahada kalabildi. 1999 doğumlu futbolcu ayrıca takımın en çok top kaybı yapan oyuncusu olarak da ön plana çıkıyor. Burak Kapacak, maç başına 16 top kaybı yaparak, TFF 1. Lig’de de bu kulvarda üst sıralarda yer alıyor.