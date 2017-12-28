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28 Aralık 2017 Perşembe
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    • En geç ve en yaşlı kim

    TFF 1. Lig’de 22,39 yaş ortalamasıyla mücadele eden Gaziantepspor, en genç ekip oldu.Boluspor ligde ise 26,85 yaş ortalamasıyla mücadele etti.

    28 Aralık 2017 Perşembe 13:29
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    En geç ve en yaşlı kim

    Haber: Esra Öztürk

    Geçen sezon Süper Lig’den düşen ve transfer yapamayan Gaziantespor, kadrosuyla 1. Lig’in ilk devrede en genç ekibi unvanını aldı. İlk devrede 22,39 yaş ortalamasıyla mücadele eden Gaziantepspor’u, 23,06 ortalamayla Altınordu, 24,59’la da İstanbulspor takip etti. Elazığspor’un 29,61 ortalamayla en yaşlı ekip konumunda bulunduğu ligde Akın Çorap Giresunspor 29,26, MKE Ankaragücü ise 28,94 ortalamayla oynadı. Sezonun 8. haftadaki Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor karşılaşması 29,65 yaş ortalamasıyla en yaşlı futbolcuların yer aldığı müsabaka olurken, 4. haftadaki Altınordu-Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyenlerin yaş ortalaması 23,1’de kaldı. Ligin en genç oyuncusu 14 Mart 2001 doğumlu Gaziantepspor’dan Mustafa Emirhan Özyaşar, en yaşlı futbolcusu ise 6 Kasım 1980 doğumlu Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Mert Nobre olarak kayıtlara geçti.Boluspor ligin ilk yarısında26,85 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Boluspor ilk yarıda en genç çıktığı maçta yaş ortalaması 26.3 iken, en yaşlı çıktığı maçta yaş ortalaması ise 27,6dır.  TFF 1. Lig'in ilk devresinde takımların sahaya sürdükleri kadrolara göre yaş ortalamaları ve sezon içinde en genç ve en yaşlı kadrolarının ortalamaları şöyle:

     Takımlar –            Takımlar Ortalama  –  En Yüksek – En Düşük

    Adana Demirspor:           26,64                      27,3             25,8

    Adanaspor:                      27,51                      28,3             26,7

    Akın Çorap Giresunspor: 29,26                     29,9             28,8

    Altınordu:                         23,06                     24,5             21,3

    BalıkesirsporBaltok:        27,12                     27,6             26,5

    Boluspor:                          26,85                      27,6            26,3

    Büyükşehir Belediye

    Erzurumspor :                   28,93                     29,9 28,2

    Çaykur Rizespor:              25,1 26,1 24,1

    Denizlispor:                      26,11 27,3 24,7

    Elazığspor:                        29,61 30,7 28,6

    Eskişehirspor:27,82 28,8 26,4

    Gaziantepspor:                   22,39 23,2 21

    Gazişehir Gaziantep:          28,72 29,4 27,6

    GrandmedicalManisaspor: 25,42 26,3 23,8

    İstanbulspor:                       24,59 25 24,2

    MKE Ankaragücü:             28,94 29,5 27,9

    Samsunspor:                       28,59 30,1 27,2

    Ümraniyespor:28,08 28,6 27,1

    Poepon formayı çıkarmadı

    TFF 1. Lig’de sezonun ilk devresinde 11 oyuncu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. İstanbulspor’dan 3, Adana Demirspor’dan 2, Akın Çorap Giresunspor, BalıkesirsporBaltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep’ten ise birer futbolcu 1530 dakika mücadele etti. Bu oyuncular şunlar:

    Erhan Kartal, İsmail Şahmalı (Adana Demirspor), Anıl Atağ (Akın Çorap Giresunspor), Bülent Cevahir (BalıkesirsporBaltok), RydellPoepon (Boluspor), Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Adam Stachowiak (Gazişehir Gaziantep), Kubilay Aktaş, Okan Kocuk, Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’de, 2239, Yaş

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