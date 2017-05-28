Haber: Esra Öztürk

İlk 16 haftalık periyotta 24,6 yaş ortalamasıyla mücadele eden Altınordu, ligin tamamında da 24,34 ortalamasıyla ligin en genç ekibi olarak dikkati çekti. İzmir temsilcisini, Bandırmaspor (25,81) ve Denizlispor (26,07) takip etti.

Türk oyunculardan kurulu Altınordu, geçen yıl da 24,34 yaş ortalamasıyla en genç ekip olmuştu.

En yaşlı takımın, adını doğrudan Süper Lig'e yazdıran Sivasspor (29,77) olduğu ligde, Sivas ekibini Giresunspor (29,36) ve Büyükşehir Gaziantepspor (28,88) izledi.

- Yaş ortalaması en düşük ve en yüksek maçlar

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, Boluspor karşılaşmasına, Balıkesirspor ise son haftadaki Ümraniyespor maçına 21,5 yaş ortalamalarıyla çıktı.

Sivasspor, 15. haftadaki Bandırmaspor, 17. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 18. haftadaki Boluspor karşılaşmalarında 30,8 yaş ortalamalarına sahip takımlarla mücadele etti.

Ligde son haftada oynanan Altınordu-Eskişehirspor maçında ev sahibi ekip 22,4, konuk takım ise 23,2 yaş ortalamalarıyla sahada yer alırken, bu maç 23,05 yaş ortalamasıyla ligdeki en genç kadroların sahada yer aldığı müsabaka oldu.

Ligin 30. haftasında Giresunspor'un 29,9, Sivasspor'un ise 30 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği karşılaşma, 29,95 yaş ortalamasıyla oynandı.

- En genç ve en yaşlı isim

TFF 1. Lig'in en genç oyuncusu Adana Demirspor'da 1 maçta forma giyen 19 Ocak 2001 doğumlu Özgür Ortaç, en tecrübeli isim ise Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 müsabakada mücadele eden 30 Haziran 1978 doğumlu kaleci Vedat Kapurtu oldu.

- Yaş ortalamaları

Ligde bu sezon takımların maçlara göre oluşan yaş ortalamaları şöyle:

Takımlar Ort.

Altınordu 24,34

Bandırmaspor 25,81

Denizlispor 26,07

Samsunspor 26,08

Balıkesirspor 26,42

Manisaspor 26,47

Mersin İdmanyurdu 26,51

Boluspor 26,66

Göztepe 27,11

Eskişehirspor 27,26

Elazığspor 27,46

Şanlıurfaspor 27,56

Ümraniyespor 27,89

Evkur Yeni Malatyaspor 27,96

Adana Demirspor 28,18

Büyükşehir Gaziantepspor 28,88

Giresunspor 29,36

Sivasspor 29,77