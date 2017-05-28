banner133

banner128

banner101

banner120
28 Mayıs 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • EN GENÇ 8.TAKIM BOLUSPOR

    TFF 1. Lig'de 34 maçta 24,34 yaş ortalamasıyla mücadele eden Altınordu ligin en genç ekibi, adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Sivasspor ise 29,77 yaş ortalaması ile en yaşlı takımı oldu.

    28 Mayıs 2017 Pazar 12:21
    Bu haber 41 kez okundu
    EN GENÇ 8.TAKIM BOLUSPOR

    Haber: Esra Öztürk

    İlk 16 haftalık periyotta 24,6 yaş ortalamasıyla mücadele eden Altınordu, ligin tamamında da 24,34 ortalamasıyla ligin en genç ekibi olarak dikkati çekti. İzmir temsilcisini, Bandırmaspor (25,81) ve Denizlispor (26,07) takip etti.

     

    Türk oyunculardan kurulu Altınordu, geçen yıl da 24,34 yaş ortalamasıyla en genç ekip olmuştu.

     

    En yaşlı takımın, adını doğrudan Süper Lig'e yazdıran Sivasspor (29,77) olduğu ligde, Sivas ekibini Giresunspor (29,36) ve Büyükşehir Gaziantepspor (28,88) izledi.

     

    - Yaş ortalaması en düşük ve en yüksek maçlar

     

    TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, Boluspor karşılaşmasına, Balıkesirspor ise son haftadaki Ümraniyespor maçına 21,5 yaş ortalamalarıyla çıktı.

     

    Sivasspor, 15. haftadaki Bandırmaspor, 17. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 18. haftadaki Boluspor karşılaşmalarında 30,8 yaş ortalamalarına sahip takımlarla mücadele etti.

     

    Ligde son haftada oynanan Altınordu-Eskişehirspor maçında ev sahibi ekip 22,4, konuk takım ise 23,2 yaş ortalamalarıyla sahada yer alırken, bu maç 23,05 yaş ortalamasıyla ligdeki en genç kadroların sahada yer aldığı müsabaka oldu.

     

    Ligin 30. haftasında Giresunspor'un 29,9, Sivasspor'un ise 30 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği karşılaşma, 29,95 yaş ortalamasıyla oynandı.

     

    - En genç ve en yaşlı isim

     

    TFF 1. Lig'in en genç oyuncusu Adana Demirspor'da 1 maçta forma giyen 19 Ocak 2001 doğumlu Özgür Ortaç, en tecrübeli isim ise Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 müsabakada mücadele eden 30 Haziran 1978 doğumlu kaleci Vedat Kapurtu oldu.

     

    - Yaş ortalamaları

     

    Ligde bu sezon takımların maçlara göre oluşan yaş ortalamaları şöyle:

     

    Takımlar          Ort.

    Altınordu        24,34

    Bandırmaspor 25,81

    Denizlispor     26,07

    Samsunspor    26,08

    Balıkesirspor   26,42

    Manisaspor     26,47

    Mersin İdmanyurdu   26,51

    Boluspor         26,66

    Göztepe          27,11

    Eskişehirspor  27,26

    Elazığspor       27,46

    Şanlıurfaspor  27,56

    Ümraniyespor 27,89

    Evkur Yeni Malatyaspor        27,96

    Adana Demirspor       28,18

    Büyükşehir Gaziantepspor     28,88

    Giresunspor    29,36

    Sivasspor        29,77

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 34, Maçta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖNEMLİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah benim güzel caddem
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİNDE DOĞA KOLEJİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129