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30 Mayıs 2017 Salı
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    • En golcü Eskişehir, kral ise Pote

    TFF 1. Lig’in normal sezonunda tam 817 gol atıldı. Bu gollerin 78’i penaltıdan gelirken, takımlar 24 defa ise kendi ağlarını havalandırdı.

    30 Mayıs 2017 Salı 14:54
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    En golcü Eskişehir, kral ise Pote
    Haber: Ceylan Beykoz

    36 golün atıldığı 20. hafta ise, en gollü geçen hafta olarak dikkat çekti. Ligde normal sezonun en fazla gol atan takımı Eskişehirspor oldu. Kırmızı-siyahlılar, 62 golle bu alanda zirvede yer alırken, Eskişehir’i 56 golle Boluspor, 55 golle de Göztepe izledi. Adana Demirspor’un Fransız futbolcusu Pote, 24 golle gol krallığının zirvesinde yer aldı. Pote'yi 20 golle Bolusporlu Poepon izlerken, Göztepeli Jahovic ise 19 golle 3. sırada yer aldı. Medya Takip Ajansı Interpress’in incelemesine göre, liglerin başladığı Ağustos 2016 tarihinden bu yana yazılı medyaya TFF 1. Lig ile ilgili 23 bin 367 haber yansıdığı tespit edildi.

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