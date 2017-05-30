Haber: Ceylan Beykoz

36 golün atıldığı 20. hafta ise, en gollü geçen hafta olarak dikkat çekti. Ligde normal sezonun en fazla gol atan takımı Eskişehirspor oldu. Kırmızı-siyahlılar, 62 golle bu alanda zirvede yer alırken, Eskişehir’i 56 golle Boluspor, 55 golle de Göztepe izledi. Adana Demirspor’un Fransız futbolcusu Pote, 24 golle gol krallığının zirvesinde yer aldı. Pote'yi 20 golle Bolusporlu Poepon izlerken, Göztepeli Jahovic ise 19 golle 3. sırada yer aldı. Medya Takip Ajansı Interpress’in incelemesine göre, liglerin başladığı Ağustos 2016 tarihinden bu yana yazılı medyaya TFF 1. Lig ile ilgili 23 bin 367 haber yansıdığı tespit edildi.