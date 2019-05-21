En Golcü Kim?

Haber: Birol Ertunç

2018-2019 sezonunu 49 puanla 9.sırada tamamlayan Boluspor’da Akabueze 9 golle forvetlerin önüne geçti. Akabueze’yi 7 golle Özgür Can izledi. Boluspor’da en çok forma giyen 32 maçla yine Akabueze oldu. Temsilcimizde en fazla süre alan oyuncular ise 2790’ar dakika ile Akabueze ve takım kaptanı kaleci Gökhan Değirmenci oldu. Kırmızı-beyazlılarda profesyonel olan genç isimler Tunahan Subaşı, Cengizhan Şarlı, Abdurrahman Çağlar ve Burak Gümüş hocalarından süre şansı alamadı.

En Hırçın İshak

Boluspor’un en hırçın ismi 2 kırmızı kart ile İshak Çakmak olarak ortaya çıktı. Boluspor’da Ümit Kurt ise 8 kart ile en çok sarı kart gören isim oldu. Temsilcimizde forma giyen en yaşlı isimler 31 yaş ile Uğur Akdemir, Mustafa Durak, Guido Koçer ve Özgür Can Özcan olarak kayıtlara geçti. Boluspor’un genç isimleri ise 18 yaşlarında olan Erkan Süer, Tunahan Subaşı ve Cengizhan Şarlı oldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 10:48