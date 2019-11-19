En İstikrarlısı Poepon Oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Golcü oyuncu 2. kez geldiği Boluspor'da 11 maçın tamamında forma giyen tek isim olurken, 5 golle en golcü isim oldu. Poepon'u en istikralı oyuncuları listesinde İsmail Konuk Hayrullah ve Mustafa Durak takip etti. Rydell Poepon Giresunspor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce Boluspor’da 2 başarılı sezon geçiren Poepon’un alternatifinin olmaması ise kırmızı-beyazlı camiada en büyük sıkıntı olarak öne çıkıyor. Özköylü’nün devre arasında istediği transferlerden birinin forvet olduğu biliniyor.