En iyi Altınordu

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'deki mücadele ettiği sezonlardaki en iyi başlangıç performansını gerçekleştirdi. Altınordu, 2020-21 sezonuna deplasmanda İzmir derbisinde Menemenspor'u 2-0 yenerek başladı. Kırmızı-lacivertliler daha sonra iç saha maçında Bursaspor'a 2-0 yenildi. Üçüncü hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenen İzmir ekibi, dördüncü haftada ise sahasında Ankaraspor engelinide 2-0'lık skorla geçti. Topladığı 9 puanla milli araya 2. sırada girdi.

SEZONLARA KÖTÜ BAŞLIYORDU

Kırmızı-lacivertliler, birinci Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2015- 16 sezonunda ilk 4 haftada iki puan toplayıp 18. sırada kendisine yer bulmuştu. 2016-17 sezonunda ise 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir temsilcisi, 2017-18'de ise 4 puan, 2018-19'da sonunda ise ilk 4 hafta sonunda 5 puan topladı. Geçen sezon kümede kalma savaşı veren İzmir ekibi 4 lig karşılaşmasında 4 puan toplaya bilmişti.

EROĞLU: "SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

KIRMIZI-LACİVERTLİ ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve Adanaspor önünde kazanarak yollarını kayıpsız devam etmek istediklerini belirtti. Ligde son iki maçında Boluspor ve Ankaraspor'u mağlup eden Altınordu'nun tecrübeli teknik patronu Eroğlu, "Bu sezon iki deplasman maçımızı da kazandık. Adanaspor önünde hem dış saha hem de ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. İzmir'e üç puanla döneceğimize inancım tam" dedi.

ADANA MESAİSİ

Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Altınordu'da kritik maçın hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Emre Nefiz ve Yusuf Yalçın Arslan fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ümit Milli Takımında yer alan Oğulcan Ülgün idmana katılmadı. Sakatlıtları geçmeyen orta saha Emre Nefiz ve stoper Yusuf Yalçın Arslan forma giyemeyecek.