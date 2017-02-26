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26 Şubat 2017 Pazar
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    • En iyi kaleci Bolu'dan

    Ligde 2016-2017 sezonunu, Akdora Gençlik şampiyon olarak tamamladı. Ligde en iyi kaleci Bolu'dan seçildi.

    26 Şubat 2017 Pazar 14:02
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    En iyi kaleci Bolu'dan

    Haber: Ceylan Beykoz

    Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etap müsabakaları sonunda Akdora Gençlik, 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

    Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün süren 2. etap müsabakaları sonunda, Akdora Gençlik şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Gençlik ikinci, Bolu Belediyespor da üçüncü sırada yer aldı.

    Sekiz takımın yer aldığı ligde, en iyi oyuncu ödülünü Gaziantep Polisgücü'nden Leyla Öztürk, en iyi kaleci ödülünü Bolu Belediyespor'dan Selin Güzeller aldı. Akdora Gençlik'ten Fatma Songül ise ligin en çok gol atan oyuncusu oldu.

    Ligde dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları verildi.

    Ödül törenine Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de katıldı.

    Anahtar Kelimeler: Ligde, 2016-2017, Sezonunu, Akdora, Gençlik

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