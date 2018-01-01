Haber: Gönül Olutürk

Alanya Atatürk Spor Salonu’nda 4 gün süren ve 10 takımın mücadele ettiği 2. etap müsabakaları sona erdi. Şampiyonada, Gaziantep Polisgücü birinciliği, Bolu Belediyespor ikinciliği, Nizip Belediyespor da üçüncülüğü elde etti. Şampiyonada en iyi oyuncu ödülünü Gaziantep Polisgücü takımından Celal Aydın, en iyi kaleci ödülünü Bolu Belediyespor’dan Fatih Kayrancıoğlu aldı. Gaziantep Polisgücü’ndenRezaNourrahzzadeh de ligin en çok gol atan oyuncusu oldu. Dereceye giren sporculara, kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Türkiye Hokey Federasyonu yetkilileri verdi.