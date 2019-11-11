“En İyi Oyunumuzu Oynadık”

Haber: N.Halid Altundal

Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını belirtti. Sahaya 18 - 19 yaşındaki oyuncularla çıktıklarını ifade eden Özköylü, oyunun gidişatını etkileyebilecek çok fazla alternatiflerinin olmadığını, yine de eldeki oyuncu kadrosuyla mükemmel bir maç çıkardıklarını dile getirdi. Özköylü, yedikleri golün çok şanssız olduğuna değinerek, "Bizim gibi savunmada tecrübeli oyunculara sahip takımın yememesi gereken bir goldü. Ama 1 - 0'a rağmen oyundan hiç düşmedik. Rakibi kapattık, tek kale oynadık. Pozisyonlar ürettik, goller kaçırdık. Pozisyon üzerine pozisyon üretmeye çalıştık ama olmadı." diye konuştu. Kazandıkları penaltı ile golü bulduklarını anımsatan Özköylü, "Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Karşımızdaki takım çok önemli oyunculardan kurulu. Böyle bir takıma karşı özellikle ikinci yarıda ezici bir oyun üstünlüğü yakaladık. Biz böyle oynadığımız, mücadele ettiğimiz, oyunumuzu bu şekilde geliştirdiğimiz sürece çok iyi yerlere geleceğiz. Bugün belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Geldiğim günden beri en iyi oyunumuzu oynadık." değerlendirmesinde bulundu.