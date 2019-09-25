En kötü başlangıç

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor, Spor Toto 1. Lige çıktığı 2007-2008 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yaptı. En iyi başlangıç ise geçtiğimiz sezon teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılmıştı. Kırmızı beyazlılar 2018-2019 sezonunun ilk 5 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlikle almıştı. Boluspor, Spor Toto 1. Lig'de ilk 5 haftayı galibiyet alamayarak kapatan iki takımdan biri oldu. Diğer takım ise Giresunspor.

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'un ilk 5 haftada yıllara göre topladığı puanlar ise şöyle:

2019-2020 5 hafta 5 maçta 2 beraberlik 3 mağlubiyet alırken 16 sırada yer alıyor

2018-2019 5. Haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 2. Sırada

2017-2018 5 haftada 1 galibiyet,2 beraberlik 2 mağlubiyet alırken 13. Sırada yer aldı.

2016-2017 5. Haftada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alırken 2. Sırada

2015 2016 5. Haftada 3 beraberlik 2 mağlubiyet alırken 16. Sırada yer aldı.

2014-2015 5. Haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet alırken 13. Sırada yer aldı

2013-2014 5. Haftada 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alırken 13. Sırada yer aldı

2012-2013 5 haftada 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 11. Sırada

2011-2012 5 haftasında 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 1. Sırada yer aldı.

2010-2011 5 haftasında 3 galibiyet 1 mağlubiyet 3. Sırada

En iyi ilk 5 hafta 2018-2019 sezonu

Boluspor, TFF1. Lig'de yer aldığı dönemler içinde en iyi ilk 5 haftasını 2018-2019 sezonunda 5'te 4 yaparak geçirmişti. Bu dönemde Kırmızı-beyazlı takım takım 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek, attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 2 gol görmüştü. Takımın başında ise Sait Karafırtınalar bulunuyordu.

1.Lig tarihinin en kötü sıralamasını elde etti

2007-2008 Yılında çıktığı Spor Toto 1. Ligde tarihinin en kötü sezonuna giren kırmızı-beyazlı takım 1ligde oynadığı 13 sezondur en kötü sıralamasında yerini aldı. Bu sezon ise Boluspor 16. sırada yer alarak, tarihinin en kötü sıralamasını elde etti.

Kupadan da elendi

Lige çok kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası’nda da aradığını bulamadı. Deplasmanda TFF 3.Lig ekiplerinden Payasspor ile karşılaşan kırmızı beyazlılar normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı penaltılarda 4-2 kaybederek ilk maçtan kupaya veda etti.