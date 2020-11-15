En Kötü Boluspor

Haber: Aysun Beykoz

Son 14 sezondur TFF 1. Lig’de mücadele eden ve ligin adeta müdavimi olan Boluspor’da işler iyiye gitmiyor. Taraftarın, Süper Lig özlemini gideremeyen Necip Çarıkçı’nın ardından başkanlık Abdullah Abat’a geçse de hedefe giden yoldaki kararlılık şu ana kadar sağlanamadı. Ligde geride kalan 9 haftada 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabilen ve ligin dibine demir atan kırmızı beyazlılar, mücadele ettiği son 14 sezondaki ilk 9 haftalık performanslara bakıldığında en az puanını bu yıl topladı. Transferde milyonlarca lira harcanan ve sezon öncesinde “O sene bu sene” denilerek büyük başarı beklenen takımın puan tablosundaki yeri taraftarların tepkisine neden oldu.

İŞTE SEZON SEZON İLK 9 HAFTADA TOPLANAN PUANLAR:

2007-2008: 11 puan

2008-2009: 8 puan

2009-2010: 16 puan

2010-2011: 12 puan

2011-2012: 16 puan

2012-2013: 12 puan

2013-2014: 13 puan

2014-2015: 12 puan

2015-2016: 10 puan

2016-2017: 20 puan

2017-2018: 8 puan

2018-2019: 23 puan

2019-2020: 8 puan

2020-2021: 4 puan

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 4. TAKIM AMA…

Boluspor, TFF 1. Lig’de yer alan 18 takım içerisinde piyasa değeri en yüksek 4. takım (5 Milyon 730 bin Euro) konumunda bulunuyor. Kırmızı beyazlılar, ligde piyasa değeri en düşük olan Eskişehirspor ile birlikte şu ana kadar galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri olma özelliği taşıyor.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN 3. TAKIMI

Ligde geride kalan 9 haftada Boluspor’un gol yollarında yaşadığı sıkıntı göze çarpıyor. Bursaspor’un 18 yaşındaki genç yıldızı Ali Akman’ın 9 haftada 8 gol attığı ligde Boluspor’un 9 haftada attığı gol sayısı da 8. Takımımız ligde en az gol atan 5 takımdan birisi olma özelliği taşırken en fazla gol yiyen (9 haftada 14 gol) ilk üç takım arasında bulunuyor.

“KÜME DÜŞMEYELİM YETER”

Pandemi dolayısıyla tribünde yer alamayan ve maçları evden takip etmek zorunda kalan taraftarlar takımın kötü gidişatından memnun değil. Süper Lig’e çıkma hayallerini gelecek sezonlara bırakan taraftarlar bu sezon ligden düşmemeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 13:53