En net gol pozisyonu kaçtı

Haber: Esra Öztürk
Lider Denizlispor'a geçit vermeyen ve yakaladığı pozisyonlarla maçı galip bile bitirmeye yakın taraf olan Boluspor adına maçın kırılma anı İshak Çakmak'ın kaçırdığı penaltıydı.56'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında, Keremcan’ınGudo’yu düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakem penaltı noktasını gösterdi. Guido’nun kazandırdığı penaltıyı İshak Çakmak kötü sonuçlandırdı.
Guido'nun kazandırdığı penaltı sonrası beyaz noktaya gelen İshak Çakmak topu kaleci Stachowiak' nişanlarken ekibimizin öne geçme şansını yitirmiş oldu. Tecrübeli oyuncuya kaçırdığı penaltı sonrası Boluspor taraftarı sosyal medyada oldukça tepki gösterdiler.