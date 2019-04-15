En net gol pozisyonu kaçtı

Boluspor, lider Denizlispor ile oynadığı en net gol pozisyonunu 56.dakikada İshak Çakmak'ın kaçırdığı penaltı ile değerlendiremedi.

En net gol pozisyonu kaçtı

Haber: Esra Öztürk

Lider Denizlispor'a geçit vermeyen ve yakaladığı pozisyonlarla maçı galip bile bitirmeye yakın taraf olan Boluspor adına maçın kırılma anı İshak Çakmak'ın kaçırdığı penaltıydı.56'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında, Keremcan’ınGudo’yu düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakem penaltı noktasını gösterdi. Guido’nun kazandırdığı penaltıyı İshak Çakmak kötü sonuçlandırdı.

Guido'nun kazandırdığı penaltı sonrası beyaz noktaya gelen İshak Çakmak topu kaleci Stachowiak' nişanlarken ekibimizin öne geçme şansını yitirmiş oldu. Tecrübeli oyuncuya kaçırdığı penaltı sonrası Boluspor taraftarı sosyal medyada oldukça tepki gösterdiler.  

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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