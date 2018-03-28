Haber: Esra Öztürk

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 1 Nisan Pazar günü saat 15.30’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Arın, Adanaspor’un Samsunspor maçı ile çıkışa geçeceğine inandığını söyledi. Arın, “Hafta sonu Atiker Konyaspor ile özel bir hazırlık maçı yaptık. Oynayamayan oyuncularımızın fiziksel durumlarını görmek adına gerçekleştirdiğimiz bir hazırlık maçıydı. Bu hafta çalışmalarımızı iyi yapıp Samsunspor maçına çıkacağız. Adanaspor’un bu sezon ki en zor ve en önemli maçı bana göre" dedi.

“PUAN BİZİ ATEŞLEYECEKTİR”

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının Adanaspor’un gerçek oyunu olduğunu söyleyen Arın, "Biz kaybedeceksek bile bu şekilde kaybedelim. Deplasmandan alınan bu kıymetli puan bizi ateşleyecektir. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz. Sahada yüzde yüzünü verecek bir Adanaspor izleyeceğimizden şüphem yok” ifadelerini kullandı.