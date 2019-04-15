Engelli Minikler İstiklal Marşı'nı İşaret Diliyle Okudu

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Abalı Denizlispor-Boluspor karşılaşmasında renkli görüntüler oluştu. Yeşil siyahlı ekibin oyuncuları, lösemi ve kanser hastası çocuklara destek olmak için tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Türedi tarafından sosyal medya üzerinden kurulan "Bir Dileğim Var" grubuna destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına sahaya "Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz?" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi okunan istiklal marşı seremonisinde her iki takımın önünde çıkan görme engelli minikler ile işitme engelli minikler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Maçı dikkatle takip eden minikler, yaptıkları tezahüratlarla da yeşil siyahlı ekibe destek oldu.