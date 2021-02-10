Enis Destan: Bayern Münih'te oynamak istiyorum

Haber. C. Kutay Aykan

Son iki haftada Bursaspor ve Beypiliç Boluspor filelerini sarsarak kazanılan 6 puanda pay sahibi olan ve ligde toplamda 4 gole ulaşan Enis, İzmir ekibinden Avrupa'ya giden ilk santfor olmak istediğini söyledi.

Kırmızı-laciverti kulübün santrfor dışında her mevkiden futbolcuyu Süper Lig'e ve Avrupa'ya gönderdiğini belirten 18 yaşındaki golcü, "Benim hedefim Altınordu'dan Avrupa'ya giden ilk forvet olmak, kulübümüzü orada temsil etmek. İnşallah hedefimi başaracağım. Bayern Münih'te oynamak istiyorum. Forvet olarak Lewandowski'yi örnek alıyorum." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:27