HABER:Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A Grubu ikinci hafta maçları sona erdi. İlk haftayı kayıpsız geçen Eniştenin Yeri, ilk hafta Çağsu Hastanesi’ne kaybeden Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. İki takımda üç puan için sahaya çıkarken, Eniştenin Yeri zayıf rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Eniştenin Yeri golcü oyuncusu Gökhan ve Mustafa Bozok’un kaydettiği gollerle devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Eniştenin Yeri 2 gol daha buldu ve sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sem-Mak’ın tek golünü ise Bedrettin kaydetti. Bu sonucun ardından ilk iki haftada iki galibiyet alan Eniştenin Yeri 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sem-Mak bu haftayı da kayıpsız kapatan takımlardan biri oldu.