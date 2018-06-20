Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maç ile başlayan turnuvanın ilk maçında Eniştenin Yeri ile Saha Komiserleri Derneği karşı karşıya geldi. Saha Komiserleri Derneği hayatını kaybeden arkadaşları Cezmi Oflaz’ı bir kez daha anmak adına sahaya üzerinde Oflaz’ın fotoğrafı bulunan formalarla çıktı. Ayrıca turnuvanın başlama vuruşunu ise Cezmi Oflaz’ın çocukları Oğuzhan ve Onur Mutlu Oflaz yaptı.

Mücadeleye Eniştenin Yeri başlarken, ilk dakikalarda iki takımda gol bulmakta zorlandı. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada gol kilidini açan Gökhan Kurnaz oldu. Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Gökhan Kurnaz’ın kaydettiği golle Eniştenin Yeri 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında bir gol daha bulan Eniştenin Yeri devreyi 2-0 önde kapattı.

Skor avantajını ele geçiren Eniştenin Yeri ikinci yarı daha rahat bir oyun sergilerken, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.