HABER:S.Özge Yücel

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan aralıksız devam ediyor. A grubunda 6’ıncı hafta Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grubun iki iddialı ekibi Eniştenin Yeri ile JotunHisarspor karşı karşıya geldi. Grup maçlarında son haftaya girilirken puan kaybı yaşamak istemeyen iki ekipte mücadeleye etkili başlasa da devreyi tek golle önde kapatan Eniştenin Yeri oldu. İkinci yarıda skor üstünlüğü ile birlikte oyun üstünlüğünü de ele geçiren Eniştenin Yeri iki gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrılarak bir hafta aradan sonra yeniden ikinci sıraya yerleşti. JotunHisarspor 12 puanla 4.sırada kaldı.