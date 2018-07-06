HABER:S.Özge Yücel
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan aralıksız devam ediyor. A grubunda 6’ıncı hafta Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grubun iki iddialı ekibi Eniştenin Yeri ile JotunHisarspor karşı karşıya geldi. Grup maçlarında son haftaya girilirken puan kaybı yaşamak istemeyen iki ekipte mücadeleye etkili başlasa da devreyi tek golle önde kapatan Eniştenin Yeri oldu. İkinci yarıda skor üstünlüğü ile birlikte oyun üstünlüğünü de ele geçiren Eniştenin Yeri iki gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrılarak bir hafta aradan sonra yeniden ikinci sıraya yerleşti. JotunHisarspor 12 puanla 4.sırada kaldı.
Akkent Toar grup liderliğini garantiledi
Eniştenin Yeri yeniden ikinci sırada
Gol düellosundan galip çıkan saha komiserleri
GHSİM ikinci galibiyetini aldı
Atletizm milli takım sporcularından ziyaret...
Boluspor taraftarları sessiz kalmayacak
Bolulu Pilot Şampiyon
Konyaspor Bolu’da ilk antrenmanını yaptı...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!