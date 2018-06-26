HABER:Kasım Şahin

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu üçüncü hafta maçları geride kaldı. İlk iki haftayı kayıpsız geçen Eniştenin Yeri, üçüncü maçında ilk iki haftada bir mağlubiyet bir galibiyetle üç puanı bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile karşı karşıya geldi. İki takımında puan kaybetmek istemediği karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf Eniştenin Yeri oldu. Bu skorun ardından puanını 9’a çıkaran Eniştenin Yeri son Şampiyon Akkent Toar Yapı’nın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise 3 puanda kaldı ve 5’inci sıraya geriledi.