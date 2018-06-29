HABER:Esra Öztürk

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A Grubu dördüncü hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maçla sona erdi. Grubun iddialı ekiplerinden olan ve ilk üç haftada üç galibiyet alarak 9 puan toplayan Eniştenin Yeri saat 19:30’da başlayan karşılaşmada Çıtırland Güzelsur İnşaat ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında mücadeleye etkili başlayan Eniştenin Yeri kalesinde 1 gol görmesine rağmen rakip fileleri üç kez havalandırdı ve devreyi 3-1 önde kapatan taraf oldu. İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Çıtırland Güzelsur İnşaat 2 gol daha bulmasına rağmen Eniştenin Yeri takımının golcülerini durduramadı ve Eniştenin Yeri sahadan 5-3 galip ayrılarak puanını 12’ye çıkardı. Lideri takibini sürdüren Eniştenin Yeri grupta oynanacak 5’inci hafta mücadelesinde Akkent Toar Yapı’nın rakibi olacak. Zorlu maç 2 Temmuz Pazartesi oynanacak.