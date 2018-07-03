Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda ilk 4 haftada 4 galibiyet alarak A grubunda averajla ikinci sırada bulunan Eniştenin Yeri moral yemeğinde bir araya geldi. Bolu Dağı’nda bulunan Eniştenin Yeri tesisi futbolcularını akşam yemeğinde bir araya getirdi. Aileleri ile birlikte yemeğe katılan futbolcular keyifli dakikalar geçirdi.