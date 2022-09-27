Epak eğitimi verildi





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından tüm ülke genelinde illerde görev alan hakem ve gözlemcilere yönelik İl Hakem Kurullarının (İHK) koordinesinde değişen oyun kuralları ve sık rastlanılan pozisyonların değerlendirilmesi yapıldı.

Bolu’da, Gençlik Merkezi toplantı salonunda İl Hakemleri, İl Gözlemcileri ve Aday Hakemlerin Katılımı ile gerçekleştirilen Epak eğitimi, Bolu İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk tarafından verildi.Yüksek katılımın olduğu eğitim toplantısının çok verimli geçtiğini belirten Musluk, 2022-2023 futbol sezonunun tüm spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitimde yeni sezon öncesi hatırlatma videoları sunuldu ve kural değişiklikleri anlatıldı Eğitim, İl Hakem Kurulu ve Dernek Yönetimi yeni sezon ile ilgili fikir ve görüş alışverişi yaparak tüm hakem ve gözlemcilere başarılar dileyerek tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 14:52