Er: Üçüncü bölgede çok zayıf kaldık

Haber: Yasin Bilgi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son derece üzgün olduklarını belirterek, kendi sahalarındaki ilk maçta kazanmak istediklerini kaydetti. Maçın başında bireysel hatadan gol yediklerini söyleyen Er, “Çok çabuk reaksiyon gösterip eşitliği sağladık, baskı kurmaya çalıştık. Bazı eksikliklerimiz vardı, devre arasındaki değişikliklerle daha baskılı oynamayı düşünüyorduk. Üçüncü bölgede çok zayıf kaldık. Üretkenliğimiz hiç yoktu, rakibe pozisyon vermedik ama biz de pozisyona giremedik. Yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var. Fiziksel hazırlığımız çok iyi değil, Erzurumspor maçına kadar bu süreci çok iyi değerlendireceğiz” dedi.

11 transferlerinin bulunduğunu ve Cristobal Jorquera’nın da gelmesinin biraz süreceğini kaydeden Mustafa Er, “Birçok oyuncumuz takımlarında kamp geçiremedi. Fiziksel olarak eksiklikler var, bizim için bir süre lazım. Bu süreyi minimum kayıpla geçirmemiz gerekiyor. Araya kadar maksimum puanı almaya çalışacağız. Oyuncuların birbirini tanıması 8'inci, 9'uncu haftaları bulacak. En azından yüzde 80’leri görebilmemiz adına iç sahada kayıp yaşamamız gerekiyor. İlk maçlar sürprize açıktır, birçok takımda birçok sorun var, bunu telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mustafa Er, Taha Altıkardeş'in oyundan çıkması ile ilgili de sakatlığın bulunmadığını, teknik bir karar olduğunu ifade etti.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı ise iki tarafın da genç ve dinamik bir takım olduğunu belirterek, “İki tarafa da maç gitti geldi. Tecrübe oynayarak kazanılır, oyuncularımız yeni olduğu için maç eksikliği vardı. Eksikler giderilince takım daha mükemmele doğru gidecek. Takımı üst sıralara taşımak için elimizden geleni yapacağız, Adana’ya da bu yakışır” diye konuştu.