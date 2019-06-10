ERCAN NOKTAYI KOYDU

Haber: Gönül Olutürk

Ercan yaptığı açıklamada " Ben Boluspor Başkanlığına aday değilim. Futbol yatırım şirketim olarak Boluspor’un şirketleşmesi kararı değerli Boluspor delegeleri tarafından alınması halinde bu şirketi almaya talip olduğumuzu çok değerli taraftarlara ve Boluspor’un çok değerli delegelerine bildirmek isterim" dedi.

İşte Ercan'ın yaptığı işte o çarpıcı açıklamalar; Bugün taraftar gruplarının camiaya sesleniş yazısına istinaden açıklama yapmak gereği hissettim;

Öncelikle taraftar grup liderlerinin tanışmak ve bayram ziyareti dolayısı ile beni zıyaret etmelerinden ve bugüne kadar Boluspor’a yaptığım desteklerden dolayı şahsıma teşekkür etmelerinden dolayı büyük memnuniyet duydum.

DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞMA FIRSATI YAKALADIM

Kendileri ile Boluspor’un durumu ve geleceği ile alakalı bazı fikir alışverişinde bulunduk. Daha öncede gerek Sayın Başkanımız Necip bey ve bazı yönetim kurulundaki arkadaşlarla da Boluspor’un durumu ve geleceği ile ilgili düşüncelerimi ve fikirlerimi paylaşmıştım. Sayın Belediye Başkanımız ile de düşüncelerimi paylaşma fırsatı yakaladım. Bu görüşmelerde ortaya çıkan ortak kanaatin Boluspor’un şirketleşmesine yönelik fikir birliği olduğunu gördüm.

BOLUSPOR KULÜBÜNE YATIRIM YAPABİLECEĞİMİ...

Şahsımın futbol yatırımı olarak Avrupa da takımları olması sebebi ile bu işte çok profesyonel ve tecrübeli kadrolarımla, Boluspor’un değerli delegelerinin kulübün şirketleşmesine onay vermeleri halinde, bir Bolulu olarak, Boluspor kulübüne yatırım yapabileceğimizi, tüm borçlarını sıfırlamayı ve uzun vadeli bir yapılanma ve alt yapıya verilecek önem ile geleceğin kadrosunun kurulması çalışmalarının yapılabileceğini arkadaşlarla paylaştım.

YÖNETİLEMEYECEK VE KARAMSAR OLUNACAK BİR DURUM YOKTUR

Fakat şu da unutulmamalıdır ki; Boluspor büyük bir camiadır. Ve bugüne kadar Boluspor’u bugünlere getiren önceki başkan ve yönetim kurulu üyelerinin emek ve gayretleri küçümsenecek gibi değildir. Özellikle Necip başkanın nasıl fedakarca çalıştığına yakinen şahit olmuş biriyim. Boluspor’un bugünkü hali liglerdeki bir çok kulüpten daha iyidir. Yönetilemeyecek ve karamsar olunacak bir durum yoktur. Boluspor’a başkanlık yapabilecek ve kulübü yönetebilecek birçok arkadaşımızın olduğunu biliyorum. Benim düşüncem kuvvetli bir mali yapı ve borçsuz bir kulüp yaratmak ve geleceği inşa etmek için şirketleşmenin gerektiğidir. Tabi böyle bir durumda kulübe talip olacak başka yatırımcılarda çıkabilir.

Görev yaptığım 2,5 yıllık surede (6 ay önce yönetim kurulundan istifa etmiştim) futbola ve idari yönetimin hiç bir işine karışmadan sadece maddi destekte bulundum. Yurt dışında yaşamam sebebi ile toplantılara da gelemedim. Başkana her zaman güvendim ama bazen futbol şansı gerekiyor.

BOLUSPOR’UN ÇOK DEĞERLİ DELEGELERİNE BİLDİRMEK İSTERİM

Yaklaşan kongre öncesi Bolu halkının beni başkan olarak görmek istemesi kulislerde adımın dolaşması bir Bolulu olarak bana gurur vermektedir. Ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum; Ben Boluspor Başkanlığına aday değilim. Futbol yatırım şirketim olarak Boluspor’un şirketleşmesi kararı değerli Boluspor delegeleri tarafından alınması halinde bu şirketi almaya talip olduğumuzu çok değerli taraftarlara ve Boluspor’un çok değerli delegelerine bildirmek isterim.

KARARINI DA DEĞERLİ DELEGELERİ VERECEKTİR

Taraftar gruplarının bildirisinin, projelerimi ve düşüncelerimi duyduktan sonra heyecan ile içlerindeki duyguları haykırdıkları iyi niyetli bir bildiri olduğunu düşünüyorum. Şahsımın kendilerine özellikle söylediğim ‘Arkadaşlar bu genel kurula şirketleşme alt yapısı yetişmez. Çok az zaman kaldı’ dememe rağmen kendileri bu açıklamayı yapmışlar. Yanlış anlaşılmak istemediğim için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Boluspor’un tabi ki gerçek sahibi taraflardır ama yasal olarak Boluspor’un nasıl ve kimin yönetmesi gerektiğinin kararını da değerli delegeleri verecektir.