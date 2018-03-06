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06 Mart 2018 Salı
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    • Ercoşkun'dan kongreye davet

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Türkiye'yi 16 yıllık iktidarı süresince, yatırımlarla donatan ve ülkemizin her karışına adım adım hizmet götürmüş olan, tüm dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek mazlumların yanında duran kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Pazar günü Bolu'da ağırlayacağımız kongremize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

    06 Mart 2018 Salı 11:03
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    Ercoşkun'dan kongreye davet
     Haber: BMA

    'Haydi Bismillah' diyerek 2002'de yola koyulduğumuz, 'Tek sevdamız Türkiye' diyerek dava arkadaşlığımızı omuz omuza sürdürdüğümüz AK Parti'mizin kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hafta sonu Bolu'da ağırlayacak olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

    Türkiye'yi 16 yıllık iktidarı süresince, yatırımlarla donatan ve ülkemizin her karışına adım adım hizmet götürmüş olan, tüm dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek mazlumların yanında duran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol ve dava arkadaşlığımızın bu önemli gurur günündeki mitingine, AK Parti kadrolarında görev almış emektar yol ve dava arkadaşlarımız yanı sıra partili partisiz tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Önümüzdeki Pazar günü ilimizde halkımızla buluşacak Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın sevinç ve memnuniyeti yanı sıra bu büyük buluşmanın gururu içerisindeyiz. Bu sevincimize ve bu heyecanımıza Cumhurbaşkanımızın Bolu'ya gelmeyeceği yönünde aslı astarı bulunmayan spekülasyonlar üzerinden gündem oluşturma çabası içerisindeki kesimlere de bayram havasındaki bu büyük buluşmayla en güzel yanıtı vereceğimize inanıyorum. Bu vesileyle partimizde kurulduğu günden bu yana AK kadrolar da görev almış, sorumluluk yüklenmiş tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu süreçte görev alacak yeni arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.

    MEHMETÇİĞİMİZE BOLU'DAN MORAL İÇİN BU DEV MİTİNG BİR FIRSAT OLSUN

    Bu mitingin zamanlamasına baktığımızda bizler içinde ayrı bir önem taşıyor. 7 düvele karşı sürdürdüğümüz mücadele sürecimiz boyunca, bilhassa Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'mızın kahramanları Mehmetçiğimize de bu mitingin moral olmasını diliyor, bu süre boyunca yürekleri ve dualarıyla destek çıkan siz değerli vatandaşlarımı sevgi, saygı ve en kalbi şükranlarımla selamlıyorum."

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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