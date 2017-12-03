Haber: Semih Baykal

2008-2009 sezonunda Kartalspor’dan Boluspor’a transfer olan ve 3 sezon boyunca kırmızı beyazlı formayı taşıyan başarılı sağ kanat oyuncusu Erdem Özgenç, 2011-2012 sezonunda Süper Lig takımlardan Karabükspor’a transfer olmuştu. Karabükspor’da da 3 sezon boyunca oynayan Özgenç, 2015-2016 sezonunda Bursaspor’a bonservissiz gitti. Özgenç, Yeşil beyazlı takımda 2 sezon oynadıktan sonra son olarak sezon başında TFF 1. Lig takımlardan MKE Ankaragücü’ne transfer oldu. Sarı Lacivertli formayla 12 maça çıkan Erdem Özgenç, ligin 14’ncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan Boluspor- Adanaspor maçını izlemeye geldi. Özgenç, Boluspor yöneticisi Osman Gürsoy’la maçı tribünden takip etti. Karşılaşmayı Boluspor, başarılı orta saha oyuncusu İshak Çakmak’ın 90+1 de attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı.