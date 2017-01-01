Haber: Aysun Beykoz

35 yaşındaki golcü oyuncu, Pazartesi ilçeye gelerek takımla çalışmalar başlayacak.

BAL Ligi 11. Grup’ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor 2.yarı hazırlıkları günde çift idmanla sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Eflatun beyazlıların son transferi golcü oyuncu Adem Gezici oldu. 1983 doğumlu olan Adem Gezci kariyerinde birisi Fenerbahçe olmak üzere 4 şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli golcü 2000 yılında Mustafa Denizli ile Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşarken, Boluspor ve İstanbul Güngörenspor formaları ile 2. Lig’den PTT 1. Lig’e, Zeytinburnuspor ile de 3. Lig’den 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Altyapı kategorilerinde 34 defa milli olan futbolcunun kariyerinde 239 maçı ve 75 golü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Geredespor forması giyen Gezici, 10 maçta 6 gol attı.