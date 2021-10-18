Erginer: “Basit goller yiyoruz”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bursaspor sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Enginer, ilk 2 golü kornerden yediklerini belirterek, “Basit goller yiyoruz. Bir ve ikinci golden sonra oyuna dönmek için gole ihtiyaç vardı, bunu beceremedik. Devre arasında oyuncularımıza 2-1 yaparsak maçı çevirebileceğimizi söyledim ama 3 golü yedik. Bundan sonra bir gol bulduk ama yetmedi. Golün arkasından ikinci golü kaçırdık. O golü kaçırmasaydık maça dönebilirdik. Baktığımız zaman rakibe çok pozisyon vermeden goller yedik. Rakip çok az kalemize geldi ama 3 gol yedik. Bugün yediğimiz goller düşündürücü. Oyun üstünlüğüne bakılırsa ortada geçen maç diyebiliriz. Topla oynama oranları yüzde 51'e yüzde 49 üstünüz ama oyun anlamında bir şey ifade etmedi. Geride gereksiz paslar yaptık. 4 haftadır kazanamıyoruz. Üzüntülüyüz” dedi.

Takımda bir özgüven eksikliğinin olmadığının altını çizen Enginer, “Galibiyete yakın taraf geçen hafta bizdik. Geçtiğimiz 3 maçı kazanabilirdik. Oyun standardını yakalamıştık ama bugün Bursaspor bize standart oyunumuzu oynatmadı. İkinci bölgeye çekilip bizi öyle karşılayacaklarını biliyorduk. Oyunu ağır oynadık. Bundan önceki haftalarda da gol ile sıkıntılarımız var bu durum bu hafta da devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bursaspor cephesi

“Bursa şehri çok daha fazla sevinecek”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, “Oyuncularımızın antrenmanda katılımları çok iyiydi.

Böyle devam ettiği sürece Bursa şehri çok daha fazla sevinecek. Sabırlı olacağız 1 galibiyetle hiç bir şey bitmedi” dedi.

Bursaspor kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-1'le geçti. Maçın ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “İki haftalık çalışma sürecimiz oldu. Orada bazı oyun karakteri ortaya koymak istemiştik. Onun meyvelerini toplamaya başladık. Bunun devamı getirmek lazım. Bir galibiyet ile her şey bitmiyor. Devam ettirmek için elimden geleni yapacağız. Coşku her şeyden önemli ama oyunumuzu geliştirmek gerekiyor. Bunları da yavaş yavaş yapacağız” diye konuştu.

“Bizim için kamp çok verimli geçti. Orada eğlendik ve iyi antrenmanlar yaptık” diyen Bizati, “Eğlenerek iş yapılmasından yanayım. Antrenmanların içinde yüksek tempo vardı. Bizim antrenmanlarımız hep zevkli ve temposu yüksektir. Oyuncularımızın katılımları çok iyiydi. Böyle devam ettiği sürece Bursa şehri çok daha fazla sevinecek. Sabırlı olacağız bir galibiyetle hiç bir şey bitmedi” dedi.

Bazı oyuncuların sakatlık ve hastalıklarının olduğunu vurgulayan Bizati, “Sakatlık ve hastalıklar var. Eksik değiliz. Benim için oynamayan değil, sahadaki oyuncuların performansı daha önemlidir. Bir haftalık kamp sürecinde bu duruma geldik. Oyuncular bir şeyler istiyorlar. Taktiksel olarak bir şey istiyorlar ama fiziksel gücümüz yetmiyordu” ifadelerin