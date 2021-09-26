Erginer: Bitiricilik ile ilgili sorunumuz vardı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Reha Kemal Erginer, şunları kaydetti:

“Maçtan önce de ifade etmiştim maçın zor geçeceğini biliyordum. Gençlerbirliği de çıkış arayan bir takım. Son oynadığı Altınordu maçını içerde kazanıp geçen hafta son dakika yediği golle Samsun’da iki puanı bırakan bir Gençlerbirliği ile oynadık. Aslında iyi hazırlandık. Maç konuştuğumuz, çalıştığımız gibi geçti. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için takım savunmasını yapmak çok önemliydi. Çünkü rakip bizi hızlı oyuncularla vurmak isteyecekti. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı kopartabilirdik. Ciddi anlamda bitiricilik ile ilgili sorunumuz vardı. Deplasmanda bu pozisyonları değerlendiremezseniz çok az pozisyon verseniz bile kalenizde gol gördüğünüzde fatura size ağır çıkabiliyor. Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum. Çok iyi bir direnç gösterdiler golden sonra ama belki de ilk yarıdaki gol pozisyonlarını tamamlasaydık beraberliğe üzüleceğimiz maçı kendi açımızdan da kaybettik” diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Diyadin: Bu lig her hafta ayrı bir hikâyeyle oynanıyor

TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 1-0 yenen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Metin Diyadin, "Bu lig her hafta ayrı bir hikâyeyle oynanıyor. Bunu unutup önümüzdeki maça odaklanmamız lazım” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Metin Diyadin, takımının ortaya koyduğu performanstan ötürü mutlu olduğunu ifade etti.

Diyadin, “Kötü bir lig başlangıcından sonra alınan galibiyet puanları bununla birlikte iyi oyunla bu hafta galip gelmemiz gerekiyordu. İlk yarı çok şartlanmamıza rağmen iyi oynadık diyemem. Hatta rakibin bir iki pozisyonu var mağlupta içeri girebilirdik. Devre arası oyuna değişiklikle beraber ikinci yarı pozisyonlar bizim açımızdan daha çok zengindi. İkinci golü bulamadık sadece. Bulsak çok erken rahatlayabilirdik. Biz rakiplerimizden bir ay geriden geliyoruz. Ligin başlangıcında bu tür sorunlar açıkça söyleyeyim beklediğimiz bir şeydi. Olumsuz da olsa yeni takım kurulduğunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Ancak şu anda özellikle son bir aydır oyuncuların antrenmanları, sahada mücadeleleri, oyun formatının da oturması bizim adımıza sevindirici. Devamını getirmek istiyoruz. Soyunma odasında da birlik beraberliğimiz var Gençlerbirliği’nin en önemli özelliği budur ve bu olmalıdır. Ancak bu lig her hafta ayrı bir hikâyeyle oynanıyor. Bunu unutup önümüzdeki maça odaklanmamız lazım” ifadelerine yer verdi” dedi.