Erginer: Çok fazla bireysel hata yaptık

Boluspor Cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Son 15 dakikayı ayrı tutarsak oyun olarak çok kötü değildik. Ama bireysel hata çok fazla yaptık. Oyun disiplininden koptuk çok üzgünüz“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Boluspor deplasmanda Tuzlaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, kendisi için çok üzücü bir maç olduğunu ifade ederek, “Maça iyi başladık. İlk yarı 2-1 mağlup olmamıza rağmen rakipten daha iyi oynadığımız düşünüyorum. Rakibi çok iyi karşıladık, topa sahip olduk. İlk yarıda üstün taraf bizdik ama çok kötü goller yedik. 2 ve 3. gollerde amatörceydi. Kırılma anları oldu. Maç için ilk yarıda birkaç kere öne geçebilirdik. Döndük 2. golü kalemizde gördük. Son dakikada golü bularak içeri girdik. Benzer ikinci yarı geçti. Son 15 dakikayı ayrı tutarsak oyun olarak çok kötü değildik. Ama bireysel hata çok fazla yaptık. Oyun disiplininden koptuk çok üzgünüz“ dedi.

Tuzlaspor Cehesi

“Kendi yolumuza devam edeceğiz“

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Rakipleri küçümserseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Tuzlaspor evinde Boluspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarı kötü oynadıklarını ve Boluspor’un daha etkili olduğunu ifade ederek, “Yakın temaslı bir oyun sergilediler. O da birazcık bizi bozdu. 2 golü bulduk ama iyi oyun ortada yoktu. İkinci yarı toparladıktan sonra daha hakim olduk. Son 20 dakika bizim lehimize geçti. 3 puan şu aralar çok önemli. Bizim için takımımı tebrik ediyorum. Bu aradan sonra az daha üstüne koyup daha iyi şeyler yaparız. İlk yarıdan hiç memnun değilim. Sezon daha yeni bu iki hafta bize çok daha iyi gelecektir. Biz sezona sıkıntılı başladık, transfer olmadı. Sonradan transferleri yapmaya başladık bir seviyeye geldik. 4 haftalık hazırlık dönemiyle lige girdik. Aslında iki maçı çok iyi oynadık. Ama bu maç ilk yarı sıkıntılıydı. Böyle maçları da atlatabilmek lazım. Burası birinci lig ve her zaman sert bir ligdir. Rakipleri küçümserseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz“ dedi.