Erginer çok mutlu



Haber: C.Kutay Aykan

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son oynadıkları Ankaraspor maçında aldıkları galibiyetinden sonra Altay maçının öneminin kendileri için daha da arttığını ifade ederek, "İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim çok fazla testi pozitif çıkan ve sakat oyuncumuz vardı. Onlar yavaş yavaş döndü. Ama tabii ki çok antrenman eksiği olan oyuncularım da var. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. Maçın tamamına bakıldığında genelde iyi oynadıklarını dile getiren Erginer, şunları kaydetti: "Takım savunmasını biraz daha oturttuk ama hücumda daha verimli olabiliriz. Genel anlamda istediğimiz gibi geçti maç. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü Altay’ın da kadro derinliği ve kalitesi çok fazla. 1-0 yendik. İlk yarıda goller bulabilirdik. İkinci yarıda son zamanlarda gereksiz şekilde geri çekildik. Ama kazanmayı bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz."