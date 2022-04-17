Erginer dönemi olaylı bitti

Haber: S. Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig'de 6 haftadır kan kaybeden Boluspor, B.B. Erzurumspor karşısında 2-0'lık skorla büyük hezimete uğradı. Maçın 74. dakikasında kalesinde 2'inci golü gören Boluspor taraftarı adeta çılgına döndü.

Yönetim ve teknik ekibi istifaya davet eden taraftarlar maç sonuna kadar Reha Erginer aleyhinde tezahüratlar attı. Maçın ardından bir grup Boluspor taraftarı stadyumun dışında futbolcuların ve teknik heyetin takım otobüsüne bindiği esnada protestoda bulundu.

Takım otobüsünün stadyumdan ayrıldığı esnada polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Olayın ardından açıklama geldi

Boluspor kulübünün resmi hesaplarından yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.