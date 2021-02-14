Erginer: “Futbol şansı bugün yanımızda değildi”



Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Kötü gidişata son vermek için çıktığımız bir maçtı. Rakibimiz lider Giresunspor’du. Genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla da pozisyona girdik. Özellikle ikinci yarıda oyunun hâkimi olduğumuzu söyleyebilirim. Girdiğiniz gol pozisyonlarını değerlendiremediğinizde yediğini golü çıkartmak çok zor oluyor. Son haftalarda duran toplardan gol yiyorduk. Buna hem çalışıyoruz hem de önlem alıyoruz. Ama bugün de şanssız bir gol yedik. Üzücü bir mağlubiyet çünkü çok iyi mücadele etti oyuncularım. Zaman zaman çok iyi futbol ortaya koyduk. Biraz da futbol şansı bugün yanımızda değildi. Üzgünüz” dedi.

“Bu süreçten çıkacağız”

Amaçlarının en kısa sürede takımı toparlamak olduğunu belirten Erginer, “Kötü gidişat devam ediyor. Amacımız en kısa sürede takımı toparlamak. Oyun olarak geçen haftadan daha çok üzerine koymuş bir Boluspor var. Daha iyi şeyler yapıyoruz ama bunlar bir yere kadar. Çünkü sonuç gelmesi lazım. Futbol sonuç oyunudur. İstediğiniz kadar futbolun doğrularını yapın skor gelmezse her şey bir yerde kalıyor. Bu süreçten de çıkacağız” şeklinde konuştu.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Şengül ise, “Sezon başında ciddi hedefler koyarak yola çıktık. Yepyeni bir takım kurduk. Yaptığımız takımla birlikte ilerleyen haftalarda arkadaşlık ortamının da gelişmesiyle inanılmaz bir ritim yakaladık. Sahada canla başla mücadele eden, yaptığı her mücadelede birbirini tamamlayan, birbirine destek olan oyuncularımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir özveriyle oynuyorlar. İçeride, dışarıda rakip ayırmadan aynı mücadeleyi sahaya yansıtıyorlar. Takdire şayan bir takımımız var. Şuan önemli bir avantaj yakaladık. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada bizim burada kazancımız bir kredi. Kalan haftalarda da üzerine koyarak kazanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 maçtır kaybetmiyoruz. İnşallah kalan sürede de bunu devam ettirmeye çalışacağız. Giresun halkının bir hayali var. O hayali inşallah sezon sonu hedefe götürmeye çalışacağız. Bu takımı Süper Lig’e taşıyacağız. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Kalan süreçte de hedef kovalayan takımlarla oynayacağız. Ama kazanma alışkanlığımızı devam ettirip, ligin sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Haftaya Ankaraspor maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.