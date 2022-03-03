Erginer: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık





Haber: Ceylan Beykoz

Erginer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok önemli olan 3 puan kaybettiklerini belirtti. Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamadıklarını dile getiren Erginer, "Bizim için neredeyse boşa geçen bir 45 dakika gibi oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Topa çok sahip olamadık. Pas yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte zorlandık. Üretken değildik. İkinci yarı biraz daha toparladık oyunu. Biraz daha topa sahip olduk. Üçüncü bölgeye biraz daha fazla indik ama sonucu değiştirecek ciddi hücumlarımız olmadı." diye konuştu. Erginer, son iki maçta çok önemli 6 puan kaybettiklerine işaret ederek, "Bu seriden iyi bir şekilde çıkıp play-off oynayan takımlarla aramızdaki puan farkını azaltmak istiyorduk. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.

ŞENOL FİDAN MUTLU

Spor Toto 1. Lig'deki erteleme maçında BeypiliçBoluspor'udeplasmanda 1-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, "Alt sıralardan kurtulmak adına çok önemliydi. Bu psikolojik maçı kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iki takımın da benzer yönleri olduğunu bilerek hazırlandıklarını kaydetti. İlk yarıda girdikleri pozisyonlar olduğunu aktaran Fidan, "Topun bizde kaldığı anlar var. Bu bizi mutlu etmişti. Ama golü bulamadık. İkinci yarıda biraz baskı yedik. Boluspor biraz daha ileri çıktı. Ortadaki topları kapamadık. Böyle olunca Boluspor'un ivme kazanması söz konusu oldu. İlk yarıda atamadığımız golü ikinci yarıda attık." diye konuştu. Fidan, bu karşılaşmanın puan açısından her iki takım için de psikolojik bir maç olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bu maçı alan play-off'u belki yakalama şansı olarak da bir şeyleri düşünebilirdi. Alt sıralardan kurtulmak adına çok önemliydi. Bu psikolojik maçı biz kazandığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 15:46