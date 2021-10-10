Erginer “Milli maç arasının önemine değindi”

Haber: Uğur Balaban

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Erginer, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ligde belli bir oyun standardını yakalamaları gerektiğini aktaran Erginer, "O oyun felsefesini oturtmak çok önemli. Bunu sonuçlarla da tamamlamak gerekli. Biz birkaç haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz." dedi.

Erginer, çok iyi maçlar da çıkarttıklarını belirterek, "Hem oyunumuz hem de istatistikler bunu söylüyor. Aslında bu istatistikleri de doğru yorumlamak lazım ki oyuna biraz daha doğru bakabilelim. Bu istatistiklerden eksikliklerimizi de çıkartıyoruz. Son 3 maça baktığımızda, İstanbulspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor maçında ciddi puan kayıplarımız oldu. Böyle oynayabiliyorsak, bu standarda yükselebiliyorsak, bunları da yüzde 100 üç puanla tamamlamamız gerekliydi." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasında yaptıkları çalışmalardan bahseden Erginer, "Gentian Selmani ve Odise Roshi'yi Arnavutluk Milli Takımı'na, Emin Bayram'ı da 19 Yaş Altı Milli Takımı'na gönderdik. Bir de Kovid-19 pozitif oyuncumuz vardı. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Cezalımız da yok. Tam kadro çalışmalara devam ediyoruz. Bu hafta bizim için hem fiziksel hem de taktiksel olarak biraz yoğun geçecek. Çift antrenman yapıyoruz. Önümüzdeki Bursaspor maçı için uzun bir süre var. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etme açısından mili maç arası bizim için çok önemli bir süreç." diye konuştu.