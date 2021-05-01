Erginer: "Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır"



Haber: Onur Akçelik

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspordeplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Ligin son maçlarını oynuyoruz. Konum olarak 4 hafta önce ligdeki konumumuzu şekillendirdik. Önemli bir 4 hafta vardı. Hem planlama hem de organizasyon anlamında önemliydi. Dış sahada galibiyet serimizi devam ediyordu. İç sahada da kötü bir performansımız var. Buraya sanki ilk maçımızı oynar gibi, en önemli maçımıza çıkar gibi çıkmak istedik. Ağır sıcak havada oynanan bir maçtı. İki takım oyuncuları da zorladı. Çünkü hava sıcaklığı var, oruç tutan oyuncular var. İki takım da topa sahip olmayı seven takımlar. Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır. İki takımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ortada geçen bir maçtı.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ortada geçen bir maçtı. 10 dakika içinde 2 tane gol oldu. Genelde orta saha mücadelesi olarak geçti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, "İyi bir hava diye başladı ama oyuncular ilk 10 dakikadan sonra sıcaklığı hissetmeye başladı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Grubumuzda sadece biz berabere kaldı diğer maçlar galibiyetle tamamlandı. Önümüzdeki hafta son maçımızı oynayacağız. Ortada geçen bir maçtı. Her iki takım oyuncuları da tebrik ederim. 10 dakika içinde 2 tane gol oldu. Genelde orta saha mücadelesi olarak geçti" diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 20:32