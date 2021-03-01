Haber: G. Deniz Bakır

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer'in açıklamaları

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Oyunun tamamında üstündük. Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Zor maçlar oynuyoruz. Bundan sonraki her maç zor. Geçen haftaki maç gibi bu maçta 6 puanlık bir maçtı. Zor bir maç olmasına rağmen kolay geçti ama bunu biraz da biz kolaylaştırdık. Saha içi performanslar bunda etkili oluyor. İlk yarı da oyun üstünlüğü bizdeydi. Golü de bulduk. İkinci yarı ise oyun üstünlüğü tamamen elimize aldık. Oyunun tamamında üstündük. Güzel bir galibiyet aldık. Bu güzel oyunumuzu ileriki haftalara da taşımak istiyoruz" dedi.

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan'ın açıklamaları

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Menemenspor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakem hataları bütün oyun dengemizi bozdu. Bu maçta hakem hatalarının sayısı çok fazlaydı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Farklı mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Gole gittiğimiz bir pozisyonda Rıdvan'ın sakatlanıp çıkması bizi golden etti. Devre sonunda da bir futbolcumuz oyundan atıldı. 10 kişi kaldık. Oyunda hakem arkadaşların son derece olumsuz etkileri oldu. İlk yarı net bir penaltımız verilmedi. Yusuf'un kırmızı kart pozisyonundan önce de ofsayt pozisyonu var. Bu hatlar bütün oyun dengemizi bozdu. Bu maçta hakem hatalarının sayısı çok fazlaydı" dedi.