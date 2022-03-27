Erginer’e 1 maç ceza



Haber: Erdal Tanrıvedi

Spor Toto 1.ligin 29.haftasında oynanan Menemenspor-Boluspor maçının ardından kırmızı kart gören kırmızı beyazlıların teknik direktörü Reha Erginer’e, PFDK tarafından 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

PFDK’nın yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle: Boluspor Kulübü teknik sorumlusu Reha Kemal Erginer’in, 19.03.2022 tarihinde oynanan Menemenspor-Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.