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27 Nisan 2017 Perşembe
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    • Erhan Attı Toar Farklı Kazandı

    12’inci Veteranlar Turnuvasında heyecan B grubu maçları ile devam ederkengeçen haftayı bay geçen son şampiyon Akkent Toar Yapı grubun zayıf takımlarından Sedaş ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon Akkent Toar Yapı sahadan 11-1 galip ayrılarak yeniden şampiyonluğa aday olduğunu bir kez daha gösterdi.

    27 Nisan 2017 Perşembe 10:42
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    Erhan Attı Toar Farklı Kazandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, son şampiyon Akkent Toar Yapı bir hafta aradan sonra yeniden sahaya çıktı. İlk hafta Cengizay İnşaat’ı 3-1’le geçen, ikinci haftayı da bay geçen Akkent Toar Yapı, bu hafta grubun zayıf takımlarından Sedaş ile karşı karşıya geldi.

    Rakibi karşısında sürprize izin vermeyen Akkent Toar Yapı ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. Oyun üstünlüğünü tamamen ele geçiren son şampiyonda sahneye ilk çıkan isim Rıfat Işıtan oldu. Rıfat’ın kaydettiği golle skor üstünlüğünü de ele geçiren Akkent Toar Yapı farkı arttırmak adına ataklarını sıklaştırırken, 3 gol Erhan Yalçın’dan 1 golde Güray’dan geldi ve ilk yarı Akkent Toar Yapı’nın 5-0’lıkı üstünlüğü ile tamamlandı.

    İlk maçta oynayamayan Erhan Yalçın ikinci yarıda da farkını ortaya koydu. İkinci yarıda 5 gol daha kaydeden Erhan Yalçın maça damgasını vururken, bir golde Nedim Çarıkçı kaydetti. Sedaş’ın tek golü ise Faruk’tan geldi. Tam 8 gol birden kaydederek günün yıldızı olan Erhan Yalçın gol krallığında da iddialı olduğunu gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Turnuvasında, Heyecan, B

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