Haber: Gönül Olutürk

Tecrübeli koç Murat Yolcu’nun verdiği rapor doğrultusunda transferler çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Arif Erhan Kocamış ile 2017-2018 sezonu için 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Basketbol Şubesi Kocamış transferinin yanında geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’da forma giyen Faik Can Nurkan’ı da renklerine bağladı.

YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ

Transferi hakkında konuşan Arif Erhan Kocamış, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz iyi bir çıkış yakaladık ve play-off oynadık. Her ne kadar play-off maçları öncesi sakatlık geçirmemden dolayı forma giyemesem de kulübümüzü ve Bolu’yu çok sevdim. İnşallah geçen sene yarım bıraktığımız işi bu sene hep beraber taşın altına elimizi daha çok koyarak Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımını bir üst lige taşıyacağımıza inanıyorum. Transferim her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Düzce Belediyespor’dan transfer olan Faik Can Nurkan ise “Murat Hocamızı daha önceden tanıyorum. Onunla bu sene daha güzel işler yapacağımızı düşündüğüm için buraya geldim. Geçen sene play-off oynamış ve şanssız bir şekilde elenmişiz. İnşallah bu sene geçen seneden yarım kalan işi tamamlayarak takımımızı bir üst lige taşımak istiyoruz. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.