Eriş "Başarı hikayesi yazmak istiyoruz"

Haber: S. Özge Yücel

Sezon başında Manisa FK'nın dümenine dönen deneyimli teknik adam, verimli bir dönem geçirdiklerini söyledi. Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Eriş, "Genç oyuncuları görmek, onları değerlendirmek adına çalışmalarımız çok önce başlamıştı.16 Haziran'dan itibaren de takım halinde Manisa'da bir kamp süreci yaşadık. 27 Haziran'da da 2'nci etap diye düşündüğümüz Afyonkarahisar kampımız başlamıştı. Afyonkarahisar kampımız daha çok fiziksel çalışmaların yer aldığı bir süreç oldu. Daha sonra 3'üncü etap olarak değerlendirdiğimiz bölümde de takımımızı lige hazırlama adına çalışmalar yaptık. Çok yoğun ama verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hem genç oyuncularımız hem de geçen sezon takıma dahil olan ama sezon başı kampı yaşamayan oyuncularımızın iyi bir kamp geçirmelerini sağladık" dedi.

Transfer konusuna da değinen ve sabırlı bir şekilde yol aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gönderilen yabancı oyuncu sayımızın fazla oluşu, yerli oyunculardan da yollarımızı ayırmak istediğimiz isimler olması ve yeni bir yapılanmaya girmiş olmamız nedeniyle transferi sabırlı bir şekilde yürütüyoruz. Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu takviyeleriyle transfere başladık. Biz her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçte bir takımız ama nokta transferler yapmak istiyoruz. Transfer konusunda yoğun bir çalışma sürüyor. Bunun sonucunda takımımıza fayda sağlayacak en iyi transferleri yapacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yeni sezonda futbolseverlere güzel bir takım izlettirmek istediklerini de vurgulayan Eriş, "Teknik adamlık kariyerimde çok şükür Manisa’da hiç başarısız bir sezon geçirmedim. Hep başarı ve şampiyonluklar elde ettik. Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz" yorumunu yaptı.